Coppa d’Africa, Nigeria ed Egitto volano ai quarti di finale: ecco come sono andate le sfide contro Mozambico e Benin agli ottavi

La Coppa d’Africa entra nel vivo regalando il passaggio ai quarti di finale a due delle favorite assolute, Nigeria ed Egitto, protagoniste però di serate diametralmente opposte per intensità e serenità. A Fès, le Super Eagles archiviano la pratica Mozambico con un netto 4-0, trasformando il match in un monologo tecnico senza storia. Ad aprire le marcature è Ademola Lookman, talentuoso esterno offensivo dell’Atalanta, seguito da una doppietta letale di Victor Osimhen e dal sigillo finale di Akor Adams.

Tuttavia, la serata trionfale dei nigeriani è stata macchiata da un grave episodio di nervosismo interno. Come emerge dal racconto della gara, l’ex bomber del Napoli, oggi in forza al Galatasaray, si è scagliato furiosamente contro un compagno per un mancato passaggio. Il tentativo di intervento pacificatore di Lookman ha scatenato l’ira incontrollata di Osimhen, che ha zittito e aggredito verbalmente il connazionale. Una scena pessima che ha costretto il commissario tecnico al cambio immediato, accompagnato dai fischi sonori dello stadio verso la punta.

Tutt’altra sofferenza per l’Egitto, che deve ricorrere ai tempi supplementari per piegare un eroico Benin (3-1). I Faraoni hanno giocato con eccessiva presunzione: dopo un primo tempo opaco e il vantaggio firmato dalla magia balistica di Attia, hanno staccato la spina troppo presto. Ne hanno approfittato gli avversari con il gol di Dossou, che all’83’ ha gelato Salah e compagni trascinando la sfida all’overtime. Proprio quando lo spettro dei rigori aleggiava sullo stadio, la maggiore qualità nordafricana ha fatto la differenza. Prima Yasser trova la deviazione vincente al 97′, poi Mohamed Salah, fino a quel momento in ombra così come il compagno di reparto Omar Marmoush (ben arginato dalla difesa avversaria), sigla il tris definitivo in contropiede al 123′. Ai quarti la Nigeria attende la vincente di Algeria-Repubblica Democratica del Congo, mentre l’Egitto sfiderà una tra Costa d’Avorio e Burkina Faso.