Coppa d'Africa, si arriva alle ultime fasi per il passaggio del turno di diverse squadre. Il punto - Calcio News 24

Coppa d’Africa, tutto pronto per le ultime fasi per il passaggio del turno. Ad oggi chi è attualmente il favorito

La fase a gironi della Coppa d’Africa si avvia alla conclusione emettendo sentenze importanti.

Nel Gruppo D, il Senegal ha fatto valere la sua legge, confermandosi squadra essenziale e pragmatica. I campioni di quattro anni fa blindano il primo posto battendo il Benin con un netto 3-0, firmato da Seck, Diallo e da un rigore di Ndiaye nel recupero. La nota stonata per i senegalesi (con il laziale Dia rimasto in panchina) è però l’espulsione diretta del centrale Coulibaly, che salterà per squalifica gli ottavi di finale. Alle loro spalle si qualifica il Congo, che ha avuto vita facile contro il Botswana grazie ai gol di Mbuku e alla doppietta di Kakuta, assicurandosi il passaggio del turno.

Dominio assoluto nel Gruppo E per la Nigeria. Già qualificate, le Super Eagles non hanno fatto sconti e chiudono a punteggio pieno: pur lasciando a riposo l’atalantino Lookman, la Nigeria vince ancora, trascinata dalla doppietta di Onyedika e dall’assist del laziale Dele-Bashiru per Onuachu, con Osimhen in campo dal primo minuto. Nell’altra gara, la Tunisia pareggia 1-1 con la Tanzania: un punto che garantisce ai tunisini gli ottavi contro il Mali, mentre la Tanzania, terza a due punti, spera ancora nel ripescaggio e affronterà il Marocco.

Oggi si completa il tabellone con le sfide decisive dei gruppi restanti. C’è attesa per il duello a distanza tra Camerun (impegnato contro il Mozambico e a rischio apparente) e Costa d’Avorio (contro il Gabon) per il primato del girone. L’Algeria punta a imitare la Nigeria chiudendo a punteggio pieno. Si definirà infine il quadro delle quattro migliori terze ripescate, ricordando l’esempio della Costa d’Avorio che, due anni fa, rischiò l’eliminazione precoce prima di vincere il torneo.