Ronald Koeman ha parlato al termine della partita contro il Cornella

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita di Copa del Rey contro il Cornella vinta solo ai supplementari.

«Non capisco tutti questi errori dal dischetto, abbiamo tanti calciatori capaci di calciare rigori. Forse è per paura, non saprei proprio come spiegarlo. Ne abbiamo sbagliati tanti ultimamente. Avremmo potuto giocare con più tranquillità contro il Cornella se avessimo segnato almeno uno dei due rigori che ci sono stati assegnati. Bastava segnarne uno per evitare una battaglia di 120 minuti».