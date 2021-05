PSG in finale grazie a Kean, ma che fatica anche con il Montpellier

Moise Kean decisivo ai rigori per il PSG per battere il Montpellier e guadagnarsi la finale di Coppa di Francia

Il PSG fatica un po’ troppo anche con il Montpellier in Coppa di Francia ma accede in finale. Non è bastata la doppietta di Mbappè nei tempi regolamentari. Delort a 7′ dalla fine ha ripreso i parigini e che hanno avuto la meglio degli avversari solo ai calci di rigori grazie all’ultimo trasformato da Kean dopo l’errore di Sambia.

Tra una settimana Neymar e compagni giocheranno la finale allo Stade de France e l’avversaria sarà molto probabilmente il Monaco, una delle squadre più in forma della Ligue 1. I monegaschi affronteranno stasera il Rumilly Vallieres, squadra di quarta divisione che ha battuto ai quarti di finale il Tolosa.