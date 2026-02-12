Coppa Italia, le decisioni del Giudice Sportivo dopo i quarti di finale e date/orari delle semifinali d’andata. I comunicati ufficiali

Coppa Italia, ecco ufficializzate le decisioni del Giudice Sportivo dopo i quarti di finale e il programma delle semifinali d’andata. I comunicati

Archiviati i quarti di finale di Coppa Italia, è tempo di bilanci disciplinari e di programmazione per il futuro. La Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo, che ha sanzionato il comportamento di alcune tifoserie e ritardi ingiustificati, e ha contestualmente ufficializzato il calendario per le attesissime semifinali di andata, in programma a inizio marzo 2026.

Le sanzioni: Atalanta e Bologna nel mirino

Il comunicato ufficiale non lascia spazio a interpretazioni. La mano più pesante è quella che colpisce l’Atalanta. La società bergamasca ha ricevuto una doppia ammenda per un totale di 6.000 euro. Nello specifico, 3.000 euro sono stati comminati per il comportamento dei propri sostenitori, colpevoli di aver lanciato una bottiglietta di plastica e una lattina sul terreno di gioco durante la gara. Altri 3.000 euro, a titolo di responsabilità oggettiva, sono stati inflitti perché la squadra ha ingiustificatamente provocato un ritardo di circa due minuti sull’inizio del secondo tempo. Sanzionata anche la società Bologna: ammenda di 1.500 euro a causa del lancio di un fumogeno nel recinto di gioco al 31° del primo tempo da parte dei propri tifosi.

Il programma delle Semifinali: si parte col botto

Chiuso il capitolo disciplinare, l’attenzione si sposta sul campo. Il tabellone delle semifinali d’andata promette spettacolo con due sfide di altissimo profilo.

Martedì 3 marzo 2026, ore 21.00: Como – Inter Ad aprire le danze sarà la “Cenerentola” terribile del torneo. Il Como di Cesc Fabregas ospiterà l’Inter nella cornice suggestiva del lago. Una sfida affascinante contro i Campioni d’Italia, favoriti d’obbligo ma chiamati a non sottovalutare la forza dei lariani.

Mercoledì 4 marzo 2026, ore 21.00: Lazio – Atalanta Il giorno seguente, lo Stadio Olimpico si accenderà per il big match tra Lazio e Atalanta. Sarà un confronto di stili opposti: da una parte il "Sarrismo" di Maurizio Sarri, fatto di possesso palla e geometrie, dall'altra l'intensità a tutto campo dell'Atalanta di Palladino.

Due notti di grande calcio che indirizzeranno la corsa verso la finale di Roma.