Coppa Italia, il Milan pronto al debutto nel trofeo: obiettivo riscatto contro il Bari: la Lazio tiene d’occhio

Coppa Italia, il Milan di Allegri si prepara per la sfida contro il Bari: la Lazio tiene d’occhio la sfida per il prossimo turno

Il Milan torna protagonista questa sera a San Siro nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Bari. Per i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri si tratta di una sfida molto importante, utile non solo per avanzare nel tabellone, ma soprattutto per ritrovare entusiasmo e fiducia dopo una stagione scorsa al di sotto delle aspettative.

Il debutto in Coppa rappresenta il primo vero banco di prova per il nuovo corso rossonero. Allegri si affiderà ai leader dello spogliatoio e ai nuovi innesti per dare solidità a una squadra che vuole tornare a competere ad alti livelli. L’obiettivo è chiaro: cancellare il recente passato e ripartire con determinazione, sfruttando la Coppa Italia come occasione per costruire continuità e mentalità vincente.

Il Bari, pur partendo sfavorito, non ha nulla da perdere e cercherà di sorprendere con entusiasmo e organizzazione di gioco. Una sfida che, sulla carta, vede il Milan favorito, ma che richiederà concentrazione massima per evitare passi falsi.

A rendere la partita ancora più interessante è il percorso nel tabellone: in caso di vittoria, i rossoneri affronterebbero il Lecce ai sedicesimi e, successivamente, potrebbero incrociare agli ottavi una squadra del calibro della Lazio. Tuttavia, l’attenzione resta tutta sul presente e sul confronto con i pugliesi.

Per il Milan, dunque, non si tratta soltanto di superare il turno, ma di inviare un messaggio chiaro ai tifosi e agli avversari: la squadra è pronta a voltare pagina e a dimostrare di poter essere protagonista. La gestione della pressione, l’approccio mentale e la qualità tecnica saranno fattori decisivi per dare il via al percorso in Coppa con il piede giusto.

San Siro si prepara quindi ad accogliere un Milan determinato e desideroso di riscatto, pronto a trasformare la Coppa Italia nella prima tappa di un cammino di rilancio.