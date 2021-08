Coppa Italia Sedicesimi di finale: tutti gli accoppiamenti

Si sono conclusi i trentaduesimi di finale di Coppa Italia con qualche sorpresa: ecco le squadre che avanzano ai sedicesimi di finale

Si sono conclusi i trentaduesimi di finale di Coppa Italia anche con qualche sorpresa, prima fra tutte il Bologna che perde per mano della Ternana. Avanzano a fatica Sampdoria e Torino mentre soccombe il Parma per mano del Lecce. Ecco tutti gli accoppiamenti per i trentaduesimi di finale previsti per dicembre.

SEDICESIMI DI FINALE COPPA ITALIA

Sampdoria-Torino

Cagliari-Cittadella

Fiorentina-Benevento

Venezia-Ternana

Genoa-Salernitana

Udinese-Crotone

Spezia-Lecce

Empoli-Hellas Verona

TUTTI I RISULTATI DEI TRENTADUESIMI DI FINALE