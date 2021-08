Coppa Italia Trentaduesimi: risultati, marcatori e qualificate LIVE

Quattro giorni dedicati ai Trentaduesimi della Coppa Italia: risultati, marcatori e tutti gli aggiornamenti in diretta dai campi

Il weekend lungo di Ferragosto si tinge con i colori della Coppa Italia che vedrà andare in scena il quadro completo dei Trentaduesimi di finale.

TABELLONE COPPA ITALIA 2021/2022

Scendono in campo ben dodici squadre di Serie A nelle sfide a eliminazione diretta che qualificheranno ai Sedicesimi di finale in programma a metà dicembre. Ecco risultati e marcatori, in aggiornamento live.

PROGRAMMA TRENTADUESIMI DI FINALE

(Q17) Pordenone-Spezia 0-2 (39′ Erlic, 45′ Nikolaou)

(Q13) Genoa-Perugia 2-2 (2′ Carretta, 10′ Lisi, 26′ Criscito rig., 41′ Chichizola aut.)

(Q15) Udinese-Ascoli 13/8 ore 20.45

(Q9) Fiorentina-Cosenza 13/8 ore 21

(Q10) Benevento-Spal 14/8 ore 17.45

(Q8) Cittadella-Monza 14/8 ore 18

(Q20) Hellas Verona-Catanzaro 14/8 ore 20.45

(Q7) Cagliari-Pisa 14/8 ore 21

(Q19) Empoli-Vicenza 15/8 ore 17.45

(Q18) Parma-Lecce 15/8 ore 18

(Q11) Venezia-Frosinone 15/8 ore 20.45

(Q6) Torino-Cremonese 15/8 ore 21

(Q16) Crotone-Brescia 16/8 ore 17.45

(Q12) Bologna-Ternana 16/8 ore 18

(Q14) Salernitana-Reggina 16/8 ore 20.45

(Q5) Sampdoria-Alessandria 16/8 ore 21

ABBINAMENTI SEDICESIMI DI FINALE

Q5-Q6

Q7-Q8

Q9-Q10

Q11-Q12

Q13-Q14

Q15-Q16

Q17-Q18

Q19-Q20