Tabellone Coppa Italia 2021/2022: date, turni, gare e risultati

La stagione del calcio italiano si apre con la Coppa Italia 2021/2022: tabellone, date, orari, risultati

Lunedì 12 luglio la Lega di Serie A ha ufficializzato il nuovo format della Coppa Italia, che, rispetto al passato, avrà al via un minor numero di squadre, e successivamente, mercoledì 4 agosto, ha reso noto il tabellone. Coppa Italia 2021/2022: il torneo parte sabato 7 agosto 2021 con l’anticipo del Turno preliminare e si concluderà mercoledì 15 maggio 2022 con la finale.

L’ultima edizione ha visto il 14° successo della Juventus, che, guidata da Andrea Pirlo, ha superato 2-1 nella finale del Mapei Stadium-Città del Tricolore, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Turni e date Coppa Italia 2021/2022

Turno preliminare: sabato 7-domenica 8 agosto 2021

Trentaduesimi di finale: venerdì 13-lunedì 16 agosto 2021

Sedicesimi di finale: mercoledì 15 dicembre 2021

Ottavi di finale: mercoledì 12 gennaio 2022-mercoledì 19 gennaio 202

Quarti di finale: mercoledì 9 febbraio 2022

Semifinali (andata): mercoledì 2 marzo 2022

Semifinali (ritorno): mercoledì 20 aprile 2022

Finale: mercoledì 11 maggio 2022

Squadre e ranking Coppa Italia 2021/2022

La Coppa Italia 2021/2022 sarà aperta soltanto alle squadre di Serie A, a quelle di Serie B e a 4 squadre di Serie C vincitrici del turno preliminare, per un totale di 44 formazioni partecipanti. Le big teste di serie entreranno in corsa dagli ottavi (12-19 gennaio 2022): da una parte del tabellone ci sono Juventus, Sassuolo, Napoli e Atalanta, mentre dall’altra ecco Milan, Lazio, Roma e Inter. Fra loro l’incrocio è possibile ai quarti (9 febbraio 2022).

Ad ogni squadra è assegnato un numero del ranking in base ai risultati della passata stagione, con il numero 1 che è assegnato alla Juventus, vincitrice dell’ultima Coppa Italia.

Juventus Inter Milan Atalanta Napoli Lazio Roma Sassuolo Sampdoria Verona Genoa Bologna Fiorentina Udinese Spezia Cagliari Torino Empoli Salernitana Venezia Benevento Crotone Parma Cittadella Monza Lecce Brescia SPAL Frosinone Reggina L.R. Vicenza Cremonese Pisa Pordenone Ascoli Cosenza Ternana Perugia Como Alessandria Padova Catanzaro Südtirol Avellino

I 3 turni eliminatori, così come ottavi e quarti, si disputano in partite di sola andata. Dai trentaduesimi di finale in poi la squadra entrata con il numero più basso di ranking giocherà la partita in casa; unica eccezione sono le semifinali, che prevedono una partita di andata e una di ritorno.

Tabellone Coppa Italia 2021/2022

TURNO PRELIMINARE

Data Orario Partita Risultato TV 7 agosto 19.00 Como-Catanzaro (a Novara) – (Q1) – 8 agosto 18.30 Ternana-Avellino – (Q2) – 8 agosto 19.00 Perugia-Südtirol – (Q3) – 8 agosto 20.30 Padova-Alessandria – (Q4) –

TRENTADUESIMI DI FINALE

Data Orario Partita Risultato TV 13 agosto 17.45 Pordenone-Spezia – (Q17) Canale 20 13 agosto 18.00 Genoa-Q3 – (Q13) Italia 1 13 agosto 20.45 Udinese-Ascoli – (Q15) Canale 20 13 agosto 21.00 Fiorentina-Cosenza – (Q9) Italia 1 14 agosto 17.45 Benevento-SPAL – (Q10) Canale 20 14 agosto 18.00 Cittadella-Monza – (Q8) Italia 1 14 agosto 20.45 Verona-Q1 – (Q20) Canale 20 14 agosto 21.00 Cagliari-Pisa – (Q7) Italia 1 15 agosto 17.45 Empoli-L.R. Vicenza – (Q19) Canale 20 15 agosto 18.00 Parma-Lecce – (Q18) Italia 1 15 agosto 20.45 Venezia-Frosinone – (Q11) Canale 20 15 agosto 21.00 Torino-Cremonese – (Q6) Italia 1 16 agosto 17.45 Crotone-Brescia – (Q16) Canale 20 16 agosto 18.00 Bologna-Q2 – (Q12) Italia 1 16 agosto 20.45 Salernitana-Reggina – (Q14) Canale 20 16 agosto 21.00 Sampdoria-Q4 – (Q5) Italia 1

SEDICESIMI DI FINALE

Data Orario Partita Risultato TV – – Q5-Q6 – (Q21) – – – Q7-Q8 – (Q22) – – – Q9-Q10 – (Q23) – – – Q11-Q12 – (Q24) – – – Q13-Q14 – (Q25) – – – Q15-Q16 – (Q26) – – – Q17-Q18 – (Q27) – – – Q19-Q20 – (Q28) –

OTTAVI DI FINALE

Data Orario Partita Risultato TV – – Juventus-Q21 – (Q29) – – – Sassuolo-Q22 – (Q30) – – – Napoli-Q23 – (Q31) – – – Atalanta-Q24 – (Q32) – – – Milan-Q25 – (Q33) – – – Lazio-Q26 – (Q34) – – – Roma-Q27 – (Q35) – – – Inter-Q28 – (Q36) –

QUARTI DI FINALE

Data Orario Partita Risultato TV – – Q29-Q30 – (Q37) – – – Q31-Q32 – (Q38) – – – Q33-Q34 – (Q39) – – – Q35-Q36 – (Q40) –

SEMIFINALI

Data Orario Partita Risultato TV – – Q37-Q38 – (S1) – – – Q39-Q40 – (S2) –

FINALE

11 maggio 2022, Roma, orario da definire, S1-S2

Dove vedere la Coppa Italia in tv e streaming

I diritti della Coppa Italia 2021/2022 sono stati acquistati da Mediaset, che trasmetterà tutte le gare in diretta tv a partire dai sedicesimi di finale, spalmandole su due canali: Italia 1 e Canale 20, oltre che gratuitamente in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.