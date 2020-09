Tabellone Coppa Italia 2020/2021: date, turni, gare e risultati

La Coppa Italia 2020/2021 prenderà il via il 23 settembre con i turni eliminatori: tabellone, date, orari e risultati

Martedì 8 settembre 2020, negli Uffici della Lega A in via Rossellini a Milano, ha preso forma il Tabellone della Coppa Italia 2020/2021. La competizione prevede turni ad eliminazione diretta, con partite in gara secca ad eccezione delle semifinali: queste si disputeranno infatti in gare di andata e ritorno, con il criterio dei gol in trasferta. In caso di parità allo scadere dei tempi regolamentari, la vincitrice sarà individuata attraverso i tempi supplementari e se necessario mediante i calci di rigore.

La precedente edizione 2019/2020 ha visto la vittoria del Napoli di Gennaro Gattuso, che ha superato 4-2 ai calci di rigore la Juventus di Maurizio Sarri nella finale di Roma.

Turni e date Coppa Italia 2020/2021

Primo Turno eliminatorio: Mercoledì 23 settembre 2020

Secondo Turno eliminatorio: Mercoledì 30 settembre 2020

Terzo Turno eliminatorio: Mercoledì 28 ottobre 2020

Quarto Turno eliminatorio: Mercoledì 25 novembre 2020

Ottavi di finale: da mercoledì 13 a mercoledì 20 gennaio 2021

Quarti di finale: Mercoledì 27 gennaio 2021

Semifinali: andata – mercoledì 3 febbraio 2021, ritorno – mercoledì 10 febbraio 2021

Finale: Mercoledì 19 maggio 2021

Squadre e Fattore campo

Le squadre che hanno terminato il campionato di Serie A nelle prime 8 posizioni sono designate come teste di serie e sono ammesse direttamente agli ottavi di finale. Durante i turni preliminari, ad usufruire del fattore campo è la squadra col numero di tabellone più basso (determinato da un sorteggio preliminare); anche nella fase ad eliminazione diretta è applicata tale regola (in particolare nelle semifinali serve a definire la squadra che giocherà in casa la partita di ritorno), ma viene osservata un’eccezione qualora ad affrontarsi siano una squadra di Serie A ‘testa di serie’ e una squadra di Serie A ‘non testa di serie’, cioè che si è classificata tra il 9º e il 17º posto in Serie A nella stagione precedente oppure che nella passata stagione è stata promossa dalla Serie B: in tal caso è previsto un sorteggio.

Questi tutti i numeri di tabellone assegnati alle squadre partecipanti alla Coppa Italia 2020/2021.

Atalanta Juventus Inter Roma Napoli Milan Sassuolo Lazio Parma Crotone Torino Benevento Spezia Udinese Sampdoria Cagliari Verona Genoa Fiorentina Bologna Reggina Frosinone Chievo Venezia Cremonese Salernitana L.R. Vicenza Cittadella Empoli Lecce SPAL Pescara Reggiana Cosenza Pordenone Monza Virtus Entella Pisa Ascoli Brescia Trapani Perugia Juve Stabia Ternana Potenza Carpi Alessandria Monopoli Catania Bari Feralpisalò Renate Novara Livorno Südtirol Pontedera Carrarese Catanzaro Padova Piacenza Teramo Breno Virtus Francavilla Ambrosiana Arezzo Latte Dolce Pro Patria Gelbison Avellino Pineto Trastevere S.N. Notaresco Modena Sambenedettese Casarano Triestina Albinoleffe Tritium

Tabellone Coppa Italia 2020/2021

PRIMO TURNO ELIMINATORIO – Mercoledì 23 settembre 2020

Pontedera-Arezzo [1]

Carrarese-Ambrosiana [2]

Catania-S.N. Notaresco [3]

Monopoli-Modena [4]

Alessandria-Sambenedettese [5]

Renate-Avellino [6]

Novara-Gelbison [7]

Piacenza-Teramo [8]

Livorno-Pro Patria [9]

Padova-Breno [10]

Feralpisalò-Pineto [11]

Ternana-Albinoleffe [12]

Juve Stabia-Tritium [13]

Bari-Trastevere [14]

Carpi-Casarano [15]

Potenza-Triestina [16]

Südtirol-Latte Dolce [17]

Catanzaro-Virtus Francavilla [18]

SECONDO TURNO ELIMINATORIO – Mercoledì 30 settembre 2020

Cremonese-Vincente gara 1 [19]

Venezia-Vincente gara 2 [20]

Pescara-Vincente gara 3 [21]

Reggiana-Vincente gara 4 [22]

Cosenza-Vincente gara 5 [23]

Empoli-Vincente gara 6 [24]

Ascoli-Perugia [25]

Brescia-Trapani [26]

Cittadella-Vincente gara 7 [27]

Reggina-Vincente gara 8 [28]

L.R. Vicenza-Vincente gara 9 [29]

Frosinone-Vincente gara 10 [30]

Lecce-Vincente gara 11 [31]

Virtus Entella-Vincente gara 12 [32]

Pisa-Vincente gara 13 [33]

SPAL-Vincente gara 14 [34]

Pordenone-Vincente gara 15 [35]

Monza-Vincente gara 16 [36]

Salernitana-Vincente gara 17 [37]

Chievo-Vincente gara 18 [38]

TERZO TURNO ELIMINATORIO – Mercoledì 28 ottobre 2020

Cagliari-Vincente gara 19 [39]

Verona-Vincente gara 20 [40]

Parma-Vincente gara 21 [41]

Vincente gara 22-Vincente gara 23 [42]

Benevento-Vincente gara 24 [43]

Vincente gara 25-Vincente gara 26 [44]

Spezia-Vincente gara 27 [45]

Bologna-Vincente gara 28 [46]

Udinese-Vincente gara 29 [47]

Fiorentina-Vincente gara 30 [48]

Torino-Vincente gara 31 [49]

Vincente gara 32-Vincente gara 33 [50]

Crotone-Vincente gara 34 [51]

Vincente gara 35-Vincente gara 36 [52]

Sampdoria-Vincente gara 37 [53]

Genoa-Vincente gara 38 [54]

QUARTO TURNO ELIMINATORIO – Mercoledì 25 novembre 2020

Vincente gara 39-Vincente gara 40 [55]

Vincente gara 41-Vincente gara 42 [56]

Vincente gara 43-Vincente gara 44 [57]

Vincente gara 45-Vincente gara 46 [58]

Vincente gara 47-Vincente gara 48 [59]

Vincente gara 49-Vincente gara 50 [60]

Vincente gara 51-Vincente gara 52 [61]

Vincente gara 53-Vincente gara 54 [62]

OTTAVI DI FINALE – Mercoledì 13-Mercoledì 20 gennaio 2021

Atalanta-Vincente gara 55 [63]

Lazio-Vincente gara 56 [64]

Napoli-Vincente gara 57 [65]

Roma-Vincente gara 58 [66]

Inter-Vincente gara 59 [67]

Milan-Vincente gara 60 [68]

Sassuolo-Vincente gara 61 [69]

Juventus-Vincente gara 62 [70]

QUARTI DI FINALE – Mercoledì 27 gennaio 2021

Vincente gara 63-Vincente gara 64 [71]

Vincente gara 65-Vincente gara 66 [72]

Vincente gara 67-Vincente gara 68 [73]

Vincente gara 69-Vincente gara 70 [74]

SEMIFINALI – Andata: Mercoledì 3 febbraio 2021, Ritorno: Mercoledì 10 febbraio 2021

Vincente gara 71-Vincente gara 72 [S1]

Vincente gara 73-Vincente gara 74 [S2]

FINALE – Mercoledì 19 maggio 2021

Vincente S1-Vincente S2