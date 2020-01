Cordoba: «Conte professionista vero. Gasperini? Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui»

Cordoba, le parole dell’ex neroazzurro in vista del prossimo match dell’Inter contro l’Atalanta di Gasperini

Un match quello di sabato tra Inter e Atalanta che promette spettacolo. Due squadre che giocano bene e che segnano tantissimi gol. Proprio in occasione della sfida l’ex neroazzuro Ivan Ramiro Cordoba ha detto la sua sulle colonne de La Gazzetta dello Sport.

CONTE–GASPERINI -«Su Antonio, sarò onesto: visto il suo passato, dubitavo potesse inserirsi subito nel nostro mondo. Invece, certi risultati, nascono sia dal lavoro di Marotta che dal suo. È un professionista vero: dava l’anima da giocatore della Juve, idem oggi sulla panchina dell’Inter. Gian Piero sta facendo cose veramente importanti: oggi, in Italia, sono i migliori. A Milano restò per poche settimane, io ero infortunato: non ci fu modo di confrontarci. Peccato, mi sarei divertito: il suo gioco è moderno ed efficace. E senza dimenticare che il primo compito resta quello di non subire gol, coinvolge alla grande i difensori. Lo ammetto: mi sarebbe piaciuto lavorare con lui».

ATALANTA – «Perché no? E in Champions ha tutto per superare il Valencia. Ha dimenticato le prime tre sconfitte, qualificandosi agli ottavi meritatamente. E contro gli spagnoli può, anzi, deve osare. Come? Giocando da Atalanta».

INTER – «Se giochi nell’Inter devi lottare sempre per il massimo: la paura di pronunciare la parola ‘scudetto’ non deve esistere…».