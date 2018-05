Per Coric Roma è realtà: il talento della Dinamo Zagabria sbarca per visite e firma. Ora Monchi vuole un terzino e ha quattro profili sul taccuino

A Roma è sbarcato Ante Coric. Il talento della Dinamo Zagabria vestirà la maglia dei giallorossi e a breve diventerà ufficiale il suo passaggio alla Roma. Pochi minuti fa, vale a dire verso le 8.30, Coric è arrivato a Villa Stuart dove è stato accolto da molti giornalisti e fotografi. Il giovane centrocampista è sceso dall’auto e, sorridente, è andato a fare le visite con la Roma. Atterrato a Roma già sabato, ieri Coric ha parlato con Monchi e il ds ha trovato l’accordo sia con il giocatore sia con la Dinamo Zagabria: ai croati sette milioni di euro più uno di bonus, al calciatore contratto da cinque anni (ovvero fino al giugno del 2023) da 1,2 milioni di euro a stagione. Mezza Europa voleva Coric, alla fine l’ha spuntata la Roma, che programma anche altri acquisti, soprattutto in difesa.

Con Bruno Peres in uscita (non è l’unico, Lukasz Skorupski sembra vicino alla Fiorentina), Monchi valuta cinque profili per la difesa. L’unico centrale è Ivan Marcano, in scadenza col Porto: lo spagnolo è a un passo dalla Roma e, dopo Coric, potrebbe essere il nuovo acquisto giallorosso, nei prossimi giorni sarà nella Capitale per firmare. I terzini visionati sono quattro: Pavel Kaderabek dell’Hoffenheim e Sime Vrsaljiko dell’Atletico Madrid sono in testa, Thomas Meunier del Paris Saint Germain e – a sorpresa – Dalbert dell’Inter seguono a ruota. Kaderabek costa dieci milioni e Monchi sembra davvero molto interessato, mentre per Vrsaljko può essere preso a venticinque milioni e piace a molti club, è più difficile comprarlo. Meunier è un altro profilo intrigante, ma la Roma ormai si è mossa tardi. Rimane la pista Dalbert: all’Inter ha giocato pochissimo, secondo Il Corriere dello Sport può arrivare in prestito. Ausilio e Monchi discutono dell’affare, le basi sono buone.