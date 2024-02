Scommesse, Fabrizio Corona andrà a processo per diffamazione

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona risponderà a processo per le diffamazioni fatte nei confronti dei calciatori per il caso scommesse

Come riportato da Rai.it, ci saranno guai grossi per l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona: soprattutto per quanto riguarda il caso scommesse che aveva colpito praticamente tutta quanta la Serie A.

Corona aveva accusato Stephan El Shaarawy, Nicola Zalewski e il giocatore della Lazio Nicolò Casale per aver anche loro scommesso. Le denunce sono state mandate e la procura di Milano è pronta ad inviare a processo Fabrizio Corona per diffamazione aggravata.