Corsa Champions: come sta andando in giro per l’Europa? Chi è sicuro e chi rischia di non esserci

Champions League, come sta andando la corsa alla qualificazione per la prossima edizione in giro per l’Europa? Il punto sui principali campionati

La corsa alla Champions League 2025-26 è accesa in tutta Europa e non solo in Serie A, dove Juve, Bologna, Roma, Lazio e Fiorentina sono ancora in corsa – e vede coinvolti molti club storici, alcuni dei quali rischiano seriamente l’esclusione. In Premier League, con il Liverpool già qualificato, resta lotta aperta per gli altri quattro posti: Arsenal, Newcastle, Manchester City, Chelsea, Nottingham Forest e Aston Villa sono tutti in corsa, con City e Newcastle favoriti dal calendario. In Bundesliga, il Friburgo difende un prezioso quarto posto da Lipsia e Dortmund, mentre in Ligue 1 ben sei squadre, dal Marsiglia al Nizza, si giocano tre posti disponibili dietro all’irraggiungibile PSG.

In Liga spagnola la situazione è quasi definita: Real Madrid, Barcellona e Atletico sono sicuri, mentre l’Athletic Bilbao sembra avviato a chiudere il quartetto, con Villarreal e Betis a inseguire. In Portogallo sarà decisivo lo scontro diretto tra Sporting e Benfica per il titolo, mentre il Porto è già fuori dalla Champions. In Olanda, Feyenoord e Utrecht si contendono l’ultimo posto disponibile, e in Belgio è lotta a tre tra Brugge, Union SG e Genk. In Turchia, infine, Galatasaray e Fenerbahce hanno già staccato il pass per l’Europa che conta.