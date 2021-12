Costacurta: «Il Milan può vincere contro il Liverpool. Sarà fondamentale Tonali»

Billy Costacurta ha parlato a La Gazzetta dello Sport del match di questa sera tra Milan e Liverpool: le sue dichiarazioni

Milan agli ottavi – «Può vincere, specie se il Liverpool confermerà un ampio turn over: così diventa una squadra terrestre. Lo stesso servirà una prestazione top da parte del Milan: penso soprattutto a difensori centrali ed esterni. Fondamentali saranno i raddoppi e tutti dovranno partecipare, centrocampisti ed esterni alti compresi».

Milan competitivo in Europa – «Non sono ancora pronti ma la base c’è, eccome. Gli schiaffoni presi in casa con il Porto sono serviti per capire dove migliorare e subito dopo, a Madrid, sono stati eccellenti: una dimostrazione di superiorità simile era insolita anche per il mio grande Milan. Abbiamo vinto tantissimo e fatto grandi imprese in trasferta ma poche volte con una simile autorevolezza. Ecco, sono ammirato dalla capacità di questi giovani di apprendere dall’errore».