Dalla Spagna: il Liverpool, nella cessione di Coutinho al Barcellona, avrebbe inserito una particolare clausola per non cedere altri giocatori ai blaugrani nei prossimi tre anni

Calciomercato Liverpool: nel contratto di cessione di Coutinho al Barcellona – passato dai Reds ai blaugrana nel gennaio scorso per una cifra di 160 milioni – il club inglese avrebbe inserito una particolare clausola. Come riportato da Cadena Ser, il Liverpool si sarebbe ‘difeso’ con una perentoria restrizione sulle future finestre di calciomercato: «Il Barcellona non potrà acquistare giocatori dal Liverpool per i prossimi tre anni». Passato già un anno circa dalla cessione del brasiliano, quindi, per altri due anni il Barça potrebbe non fare acquisti dalle parti di Anfield.