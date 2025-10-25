Cremonese Atalanta: segui sintesi, tabellino, cronaca e live

Cremonese News
Cremonese Atalanta 0-0 LIVE: Partiti!
Cremonese Atalanta: sfida valevole per l’ottava giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 20:45 allo stadio Giovanni Zini! Segui il LIVE qui
Cremonese Atalanta scendono in campo nella serata di oggi, sabato 25 ottobre, alle ore 20:45, allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026.
Padroni di casa allenati da Davide Nicola che arrivano a questa giornata al decimo posto della classifica, dietro solo un punto dalla formazione bergamasca allenata da Ivan Juric e con ampio margine sulla zona retrocessione dalla quale cerca di allungare. Sono 11, invece, i punti dell’Atalanta, ottava in classifica e unica imbattuta in campionato, in piena lotta per l’Europa che conta. Per i nerazzurri, un successo quest’oggi potrebbe rivelarsi utile al raggiungimento dell’obiettivo. Segui LIVE il match con calcionews24.
1′ Si incomincia!
FORMAZIONI UFFICIALI
CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Faye; Barbieri, Zerbin, Vandeputte, Payero, Floriani Mussolini; Vardy, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti Hien De Roon; Bellanova Ederson Pasalic Zalewski; CDK Lookman; Krstovic. Allenatore: Ivan Juric.
Formazioni ufficiali Cremonese Atalanta, ecco le scelte del match di Serie A
Cremonese, Rampulla: «Conosco molto bene Nicola. Può ottenere degli ottimi risultati con i grigiorossi. Sull’inizio di campionato dico che…»