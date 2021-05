Cremonese, blitz di Braida per Osti: futuro incerto alla Sampdoria

La Cremonese ha contattato Carlo Osti per il ruolo di direttore sportivo: il dirigente non ha ancora rinnovato con la Sampdoria

La Cremonese ha offerto un ruolo da direttore sportivo a Carlo Osti, che non ha ancora rinnovato il contratto (in scadenza il prossimo 30 giugno) con la Sampdoria. Come riportato da Sky Sport, è stato Ariedo Braida a manifestare il proprio interesse nei riguardi dell’attuale dirigente blucerchiato.

La trattativa è in salita. Osti vuole prima risolvere l’intricata situazione con la Sampdoria e poi valutare altre proposte. Priorità Serie A.