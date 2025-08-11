Cremonese, gran colpo: ufficiale l’arrivo di Bondo dal Milan

Cremonese, arriva Bondo dal Milan per dare una scossa alla squadra! Tutti i dettagli della trattativa chiusa tra le società lombarde

La Cremonese mette a segno un importante rinforzo per il proprio centrocampo in vista della prossima stagione di Serie A. Dopo settimane di colloqui e trattative serrate, è arrivata la fumata bianca per Jean-Daniel Bondo, centrocampista classe 2002 di proprietà del Milan. L’operazione si è chiusa con la formula del prestito secco, una soluzione che ha permesso di superare le ultime resistenze e trovare l’accordo definitivo.

Come riportato da fonti interne al club grigiorosso, l’ingaggio del giocatore sarà interamente a carico della società allenata da Davide Nicola, che ha fortemente voluto il giocatore sin dall’inizio del mercato estivo. «Era un profilo che riteniamo funzionale al nostro progetto tecnico», avrebbero sottolineato fonti vicine alla dirigenza lombarda, ribadendo come l’esperienza di Bondo, seppur giovane, possa dare sostanza e dinamismo alla mediana.

Cresciuto calcisticamente tra Nancy e Monza, Bondo è approdato al Milan dove ha avuto modo di allenarsi stabilmente con la prima squadra, pur non trovando grande spazio in gare ufficiali. La stagione passata, trascorsa prevalentemente tra Primavera e panchina, ha spinto il giocatore e il club rossonero a valutare una soluzione che garantisse continuità di minuti. La Cremonese è stata rapida a inserirsi, approfittando della necessità del Milan di mandare il centrocampista a maturare in un contesto competitivo ma con prospettive di titolarità.

Per il tecnico Nicola, Bondo rappresenta un tassello prezioso in una rosa che punta a mantenere la categoria con un gioco aggressivo e ben organizzato. «Vogliamo un centrocampo capace di correre e pressare alto, e Bondo ha queste caratteristiche», sarebbe stato il commento trapelato dall’area tecnica.

La trattativa, partita a inizio giugno, ha visto vari momenti di stallo, soprattutto sulla ripartizione dell’ingaggio. La decisione della Cremonese di accollarsi interamente lo stipendio del giocatore ha sbloccato la situazione, portando alla chiusura nelle ultime ore.

Ora spetterà al campo confermare le aspettative: Bondo avrà la possibilità di ritagliarsi un ruolo da protagonista in Serie A, con la maglia grigiorossa, in una stagione che per la Cremonese si preannuncia impegnativa ma ricca di ambizioni.