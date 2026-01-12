Connect with us

Cremonese, il ds Giacchetta annuncia: «Mercato? La squadra avrebbe bisogno di qualche ritocco ma…»

1 ora ago

Vasquez

Cremonese, il ds Giacchetta: «Mercato? La squadra avrebbe bisogno di qualche ritocco ma…». Le sue parole prima del match contro la Juve

Ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha espresso la soddisfazione di sfidare la Juventus a Torino. Il dirigente dei Grigiorossi ha ribadito la capacità della neopromossa di mettere in difficoltà chiunque, attribuendo il recente calo alla sfortuna negli episodi finali e aprendo infine a possibili interventi mirati sul mercato.

LEGGI ANCHE: Spalletti prima di Juve Cremonese: «Viviamo in un ambiente ambizioso, dobbiamo esserlo! Ecco cosa non dobbiamo fare»

SUL MATCH DI OGGI – «Arrivare a Torino è gratificante. Ovvio che sappiamo di essere una matricola e sulla carta il pronostico è scontato ma abbiamo già dimostrato di potercela giocare e rendere la vita difficile a tutti».

GLI ULTIMI RISULTATI – «Siamo pur sempre una neopromossa, abbiamo fatto tantissimo ed è anche fisiologico avere un calo. Ma se analizziamo le partite siamo stati anche sfortunati negli episodi, incassando reti nei minuti di recupero».

SUL MERCATO – «La Cremonese avrebbe bisogno di qualche ritocco, ma la nostra energia positiva ci ha dato modo di confrontarci con tutti alla pari. Vediamo poi le occasioni che si presenteranno».

Il calcio del giorno

