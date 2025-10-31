Cremonese Juve, Audero rivela un retroscena: «Potevo tornare in bianconero questa estate, ma è sfumato tutto per questo motivo!»

Cremonese Juve, Audero rivela un retroscena di calciomercato a Tuttosport. Le parole del portiere, ex dell’incontro, sul suo possibile ritorno in bianconero

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttosport in vista del match della decima giornata che mette di fronte il suo presente e il suo passato, Emil Audero, portiere della Cremonese, ha svelato un interessante retroscena di mercato legato alla scorsa estate, quando il suo nome era stato accostato alla Juventus. L’estremo difensore classe 1997, cresciuto nel vivaio bianconero, ha infatti confermato che un suo ritorno a Torino è stato davvero vicino, anche se l’operazione non si è poi concretizzata.

IL RETROSCENA DI MERCATO – «Se potevo tornare a luglio? C’è stata una possibilità nella possibilità, non lo nego. Era tutto legato alla possibile partenza di Mattia Perin, che a certe condizioni poteva andare via. Potevo essere un’opzione per sostituirlo, quindi rientravo in una lista di nomi. Poi, però, quest’ipotesi è tramontata. Di concreto, in fondo, c’è stato poco».

SULLA VITTORIA DI GENOVA – «La vittoria ci mancava da un po’ di tempo ormai, è stata una bella serata. Siamo tornati a Cremona con un bel sapore, non c’era modo migliore per avvicinarsi alla sfida contro la Juve. Per me era una partita diversa dalle altre: ho trascorso tanti anni alla Sampdoria, quindi so che cosa vuol dire giocare a Marassi».

SU JAMIE VARDY – «È una persona di una semplicità unica, siamo seduti vicino nello spogliatoio. È proprio così come appare: un ragazzo umile, regolare, lo troviamo già presto al centro sportivo. Lui era abituato a certi ritmi di lavoro in Premier League, stanno cercando di non scombussolarlo. Si è calato benissimo nella nostra realtà. Nessuno l’ha obbligato a venire qui. Significa che è ancora motivato: nonostante l’età ci sta dando tantissimo. Va gestito, siamo tutti molto contenti di averlo con noi».