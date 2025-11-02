Vandeputte su Cremonese Juve: «Peccato per la sconfitta. Penso che dobbiamo proseguire si questa cosa» - Calcio News 24

Le dichiarazioni del calciatore grigiorosso dopo quella che è stata la partita di Serie A Cremonese Juve

Ai microfoni di DAZN, il giocatore grigiorosso Vandeputte ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Cremonese Juve di Serie A.

RUOLO A CENTROCAMPO – «Mi trovo bene, sono a disposizione del mister. È stato un primo tempo in cui dovevamo avere più coraggio, il gol dopo 2 minuti cambia la partita. Sono ripartiti spesso su palle perse, su errori nostri. Nel secondo tempo abbiamo avuto più coraggio, abbiamo tirato di più, il secondo gol è arrivato nel momento sbagliato, nonostante questo ci abbiamo creduto ma non è andata».

SCONFITTA PER DETTAGLI – «Il primo gol dopo due minuti è stato per rimpallo, siamo stati sfortunati perché eravamo messi bene. Il rimpallo è arrivato dove si trovava Kostic, il secondo gol uguale, un rimpallo arrivato a Cambiaso. Nonostante la sconfitta possiamo essere orgogliosi della prestazione, abbiamo alzato il livello, il ritmo. Ma è una prestazione buona della squadra».

