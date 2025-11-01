 Cremonese Juventus, Nicola: «Servirà una prestazione di livello. Queste sono le partite che servono per crescere. Vardy? Su di lui dico questo...»
Cremonese Juventus, Nicola: «Servirà una prestazione di livello. Queste sono le partite che servono per crescere. Vardy? Su di lui dico questo…»

Cremonese Juventus, le dichiarazioni di Davide Nicola a pochi minuti dal match contro i bianconeri. Ecco cosa ha detto il tecnico.

PAROLE – «Ci siamo concentrati sulle partite che dovevamo fare e dobbiamo fare il nostro percorso. Adesso c’è una grande squadra. Richiederà sicuramente una prestazione di alto livello. Sono partite che a noi servono anche per crescere e migliorare ulteriormente. Quindi c’è solo la curiosità di confrontarsi contro un grandissimo avversario».

SU VARDY – «Vardy è arrivato con una grandissima voglia, si sta mettendo nelle condizioni di poter aiutare i giocatori più giovani, ma deve dimostrare che è ancora tanta fame». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENEWS24.COM

Cremonese Juve 0-0 LIVE: a breve l'inizio della sfida!

Formazioni ufficiali Cremonese Juve, le scelte in vista della sfida di Serie A! Gli schieramenti di Nicola e Spalletti

