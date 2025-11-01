Cremonese Juventus, Spalletti a pochi minuti dalla sfida: «L'intenzione è quella di avere più qualità a centrocampo. Senza Yildiz...»

Cremonese Juventus, le dichiarazioni di Spalletti a pochi minuti dal match. Cosa ha detto il tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport.

E’ il giorno dell’esordio di Spalletti sulla panchina della Juventus. Il tecnico bianconero dovrà affrontare una trasferta molto delicata contro la Cremonese. I lombardi stanno dimostrando di essere in un buon momento.

A pochi minuti dalla sfida contro la Cremonese, Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto.

SULLA FORMAZIONE – «Diciamo che l’intenzione è quella di avere più qualità tecnica in mezzo al campo. Perché con quello si può fare belle partite e vincere. Io devo trovare un po’ di qualità mancando uno come Yilidz. Penso che questi siano i calciatori migliori. Non abbiamo tanti difensori e quindi uno fresco che mi possa subentrare mi serve». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENEWS24.COM