 Cremonese Juventus, Spalletti a pochi minuti dalla sfida: «L'intenzione è quella di avere più qualità a centrocampo. Senza Yildiz...»
Connect with us

Juventus News

Cremonese Juventus, Spalletti a pochi minuti dalla sfida: «L’intenzione è quella di avere più qualità a centrocampo. Senza Yildiz…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Spalletti conferenza stampa 02

Cremonese Juventus, le dichiarazioni di Spalletti a pochi minuti dal match. Cosa ha detto il tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport.

E’ il giorno dell’esordio di Spalletti sulla panchina della Juventus. Il tecnico bianconero dovrà affrontare una trasferta molto delicata contro la Cremonese. I lombardi stanno dimostrando di essere in un buon momento.

A pochi minuti dalla sfida contro la Cremonese, Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto.

SULLA FORMAZIONE – «Diciamo che l’intenzione è quella di avere più qualità tecnica in mezzo al campo. Perché con quello si può fare belle partite e vincere. Io devo trovare un po’ di qualità mancando uno come Yilidz. Penso che questi siano i calciatori migliori. Non abbiamo tanti difensori e quindi uno fresco che mi possa subentrare mi serve». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENEWS24.COM

Related Topics:

Juventus News

Formazioni ufficiali Cremonese Juve, le scelte in vista della sfida di Serie A! Gli schieramenti di Nicola e Spalletti

Avatar di Andrea Bargione

Published

46 minuti ago

on

1 Novembre 2025

By

vlahovic Prossimo turno Serie A
Continue Reading

Juventus News

Cremonese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match

Avatar di Andrea Bargione

Published

51 minuti ago

on

1 Novembre 2025

By

Spalletti
Continue Reading