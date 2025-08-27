Cremonese, Pickel lascia il club di Serie A: ufficiale il trasferimento all’Espanyol. Il comunicato ufficiale del club

La Cremonese saluta Charles Pickel, centrocampista svizzero classe 1997, che proseguirà la sua carriera in Spagna. Il club grigiorosso ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del giocatore al RCD Espanyol de Barcelona, squadra militante nella Segunda División. Un addio che segna la fine di un capitolo importante per Pickel e per la Cremonese, protagonista di una stagione culminata con il ritorno in Serie A.

Arrivato a Cremona nell’estate del 2022, Pickel si è subito imposto come uno dei pilastri del centrocampo grazie alla sua fisicità, alla capacità di recuperare palloni e alla versatilità tattica. Cresciuto calcisticamente tra Basilea e Grenoble, il mediano svizzero ha collezionato oltre 100 presenze con la maglia grigiorossa, raggiungendo questo traguardo lo scorso 4 maggio. Nell’ultima stagione ha disputato 33 partite tra regular season e playoff, contribuendo in modo significativo alla promozione della Cremonese nella massima serie. Il comunicato ufficiale del club recita così:

COMUNICATO – US Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società RCD Espanyol de Barcelona le prestazioni sportive del calciatore Charles Monginda Pickel. Approdato all’ombra del Torrazzo nell’estate del 2022, Pickel si è fatto spazio nel centrocampo grigiorosso fino a superare, lo scorso 4 maggio, il traguardo delle 100 presenze in maglia Cremo. Nell’annata appena conclusa ha giocato 33 partite tra regular season e playoff, prendendo parte alla splendida stagione che ha visto la Cremonese tornare in Serie A. Il club ringrazia Charles e gli augura le migliori soddisfazioni personali.

Con questo trasferimento, Charles Pickel chiude un ciclo importante in Italia e si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in Spagna. Un giocatore che ha lasciato il segno a Cremona e che ora punta a brillare anche con la maglia dell’Espanyol.