Cremonese, Rampulla: «Conosco molto bene Nicola. Può ottenere degli ottimi risultati con i grigiorossi. Sull'inizio di campionato dico che...»

Cremonese, Rampulla in un’intervista parla della squadra lombarda e anche della situazione di Nicola. Ecco le parole dell’ex portiere.

Il primo gol di un portiere nel campionato italiano lo ha segnato lui, Michelangelo Rampulla, in un’Atalanta-Cremonese, determinando il pari dei grigiorossi nelle battute finali dell’incontro. Oggi le due squadre si affrontano a Cremona e lui ne parla con La Gazzetta dello Sport.



23 FEBBRAIO 1992 – «Eravamo sotto. Si era agli sgoccioli e ci fischiano una punizione sulla destra. Mentre vado su guardo la panchina, Giagnoni mi fa segno “No, No!”, poi però allarga le braccia rassegnato. Garzilli mi dice: “Vai, provaci, ti copro io!”. Volevo colpire staccando alto di testa, poi vedo che la punizione di Chiorri sta andando lunga, mi scaravento sul secondo palo: gol».



LA CREMONESE DI OGGI – «Ottimo impatto per una neopromossa, dimostra una solidità non banale. Questi punti, in ottica salvezza, sono pesantissimi. Il primo grande segreto è il cavalier Arvedi. Una proprietà così è una garanzia».



DAVIDE NICOLA – «Ero nel suo staff a Salerno come preparatore dei portieri e ottenemmo una salvezza miracolosa. Davide è capace, molto preparato e aggiornato».



VARDY OPERAZIONE AZZECCATA – «Direi di sì. É e diventerà il valore aggiunto».