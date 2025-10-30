Cremonese da sogno a Genova! Vittoria per 2-0 al Marassi e zona retrocessione più lontana: contro la Juve settimo posto nel mirino, per la vera sorpresa della Serie A

Cremonese da sogno a Genova! Vittoria per 2-0 al Marassi e zona retrocessione più lontana. La squadra di Nicola ora sogna il colpo contro la Juve

«Sempre più bella»: con questo titolo d’apertura, La Provincia di Cremona rende omaggio all’impresa della Cremonese, che continua a stupire in Serie A grazie al successo per 2-0 sul campo del Genoa. I grigiorossi, protagonisti di un avvio di stagione brillante, salgono così all’ottavo posto in classifica con 14 punti, frutto di tre vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta nelle prime nove giornate.

La vittoria del Marassi rappresenta molto più di un semplice colpo esterno: è il segnale di una squadra solida, matura e consapevole, capace di imporre la propria identità anche lontano dallo Zini. Il tecnico Davide Nicola, artefice della rinascita grigiorossa dopo la promozione in Serie A, ha costruito un gruppo compatto, capace di soffrire ma anche di colpire con cinismo grazie alla sua esperienza in categoria.

Il successo contro il Genoa pesa doppio, sia per il valore dell’avversario che per la classifica. La Cremonese vola a +10 sulla zona retrocessione, in attesa del risultato del Pisa ospite stasera della Lazio, e consolida un margine di sicurezza che a inizio stagione sarebbe stato impensabile. La squadra lombarda ritrova così il sorriso e i tre punti, che mancavano dalla seconda giornata, quando aveva superato 3-2 il Sassuolo in un altro scontro diretto per la salvezza.

Il gruppo prima di tutto

Il merito è di un collettivo che funziona: la difesa ha trovato equilibrio, il centrocampo corre e costruisce, e in avanti Jamie Vardy e Sarmiento stanno cominciando a parlare la stessa lingua, con Bonazzoli protagonista a sorpresa di due delle tre vittorie della squadra lombarda. La filosofia di Nicola — fatta di sacrificio, intensità e mentalità vincente — ha trasformato una neopromossa in una realtà da non sottovalutare del campionato.

Ora la Cremonese guarda avanti con fiducia. Nel prossimo turno, i grigiorossi ospiteranno la Juventus, probabilmente reduce da un nuovo cambio in panchina con l’esordio di Spalletti in procinto di firmare con i bianconeri e in cerca di continuità dopo la vittoria contro l’Udinese arrivata sotto la guida momentanea di Brambilla. Una sfida affascinante, che oppone due squadre agli antipodi per ambizioni e storia, ma unite dallo stesso obiettivo immediato: dare seguito ai propri risultati positivi.

Prossima tappa: la Juventus allo Zini

Per Nicola e i suoi ragazzi, sarà l’occasione per misurare la propria crescita contro un’altra big in un momento di transizione, dopo il Milan battuto 2-1 a San Siro nella prima giornata, con la possibilità di trovare anche un clamaroso sorpasso sulla Juventus, avanti un solo punto.

Il popolo grigiorosso sogna un’altra serata da vivere con orgoglio. Perché, come scrive La Provincia di Cremona, questa Cremonese è sempre più bella — e non ha alcuna intenzione di fermarsi.