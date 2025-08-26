Cremonese, Vardy si avvicina: tutti i dettagli e cosa filtra sulla trattativa

La Cremonese sogna il colpo di calciomercato Jamie Vardy, ecco cosa filtra sulla trattativa e tutti i dettagli del caso, il focus sul possibile colpo

Nel cuore dell’ultima settimana di calciomercato, la Cremonese sogna un colpo sensazionale che farebbe rumore in tutta Europa: l’arrivo di Jamie Vardy. L’attaccante inglese, vera e propria leggenda del Leicester, è attualmente svincolato e, a 38 anni, potrebbe affrontare la sua prima avventura in Serie A, una destinazione inedita per lui dopo una vita in Inghilterra.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il suo profilo X, “La Cremonese sogna Jamie Vardy: avviati i primi contatti con l’attaccante ex Leicester“. La trattativa è ancora nelle sue fasi iniziali, ma la dirigenza grigiorossa ha sondato il terreno e potrebbe a breve formalizzare un’offerta concreta. L’idea è quella di regalare ai tifosi un nome di grande esperienza e caratura internazionale, un giocatore che, nonostante l’età, ha dimostrato di essere ancora decisivo, come testimoniano le sue 10 reti e 4 assist nella scorsa stagione. L’operazione non è semplice, dato che Vardy ha sul tavolo diverse proposte da club importanti. Tuttavia, l’idea di approdare in Italia e diventare il simbolo di un club neopromosso, già capace di sorprendere il Milan nella prima giornata, potrebbe attrarlo.

La @USCremonese sogna Jamie Vardy: avviati i primi contatti con l'attaccante ex Leicester @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 25, 2025

I numeri di Vardy parlano da soli: oltre 230 gol e 90 assist in carriera, con un palmarès che include la storica Premier League vinta con il Leicester di Ranieri. La sua esperienza e il suo carisma lo renderebbero un punto di riferimento fondamentale per i compagni più giovani, un leader in campo e fuori. L’attesa è palpabile tra i tifosi della Cremonese, che sperano di vedere il “guerriero” inglese calcare i campi italiani e portare la sua determinazione e la sua fame di gol in un club che sogna in grande. Se l’affare dovesse andare in porto, sarebbe un vero e proprio colpo da maestro che confermerebbe le ambizioni della società grigiorossa.