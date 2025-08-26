 Cremonese, Vardy si avvicina: i dettagli e cosa filtra ora
Connect with us

Cremonese News

Cremonese, Vardy si avvicina: tutti i dettagli e cosa filtra sulla trattativa

Avatar di Redazione

Published

50 minuti ago

on

By

vardy

La Cremonese sogna il colpo di calciomercato Jamie Vardy, ecco cosa filtra sulla trattativa e tutti i dettagli del caso, il focus sul possibile colpo

Nel cuore dell’ultima settimana di calciomercato, la Cremonese sogna un colpo sensazionale che farebbe rumore in tutta Europa: l’arrivo di Jamie Vardy. L’attaccante inglese, vera e propria leggenda del Leicester, è attualmente svincolato e, a 38 anni, potrebbe affrontare la sua prima avventura in Serie A, una destinazione inedita per lui dopo una vita in Inghilterra.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il suo profilo X, “La Cremonese sogna Jamie Vardy: avviati i primi contatti con l’attaccante ex Leicester. La trattativa è ancora nelle sue fasi iniziali, ma la dirigenza grigiorossa ha sondato il terreno e potrebbe a breve formalizzare un’offerta concreta. L’idea è quella di regalare ai tifosi un nome di grande esperienza e caratura internazionale, un giocatore che, nonostante l’età, ha dimostrato di essere ancora decisivo, come testimoniano le sue 10 reti e 4 assist nella scorsa stagione. L’operazione non è semplice, dato che Vardy ha sul tavolo diverse proposte da club importanti. Tuttavia, l’idea di approdare in Italia e diventare il simbolo di un club neopromosso, già capace di sorprendere il Milan nella prima giornata, potrebbe attrarlo.

I numeri di Vardy parlano da soli: oltre 230 gol e 90 assist in carriera, con un palmarès che include la storica Premier League vinta con il Leicester di Ranieri. La sua esperienza e il suo carisma lo renderebbero un punto di riferimento fondamentale per i compagni più giovani, un leader in campo e fuori. L’attesa è palpabile tra i tifosi della Cremonese, che sperano di vedere il “guerriero” inglese calcare i campi italiani e portare la sua determinazione e la sua fame di gol in un club che sogna in grande. Se l’affare dovesse andare in porto, sarebbe un vero e proprio colpo da maestro che confermerebbe le ambizioni della società grigiorossa.

Related Topics:

Cremonese News

Bonazzoli: «La rovesciata? Un gesto istintivo. Nicola, un rapporto speciale, per me è un padre. E sull’Inter…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

13 ore ago

on

25 Agosto 2025

By

bonazzoli
Continue Reading

Cremonese News

Rampulla: «Volevo essere Anastasi, segnai di testa con la Cremonese. Lippi in Cina spaccò la lavagna. Marotta aveva un bel sinistro…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

14 ore ago

on

25 Agosto 2025

By

Image Photo16078
Continue Reading