Criscito sicuro: «Genoa, ora è tempo di rimboccarsi le maniche! Ai tifosi posso dire una cosa» - Calcio News 24

Criscito: «Non c’è tempo per le emozioni, la maglia del Genoa va onorata»

Domenico Criscito è una figura emblematica del Genoa, e nel corso della sua carriera ha sempre mostrato grande dedizione e attaccamento alla maglia rossoblù. A pochi giorni dal termine della sua avventura calcistica con il club ligure, il capitano ha voluto fare il punto sulla sua carriera e sul significato di indossare la maglia del Genoa. «Non c’è tempo per le emozioni», ha dichiarato Criscito, che ora ha un obiettivo preciso: onorare la maglia fino all’ultimo momento, senza rimpianti.

L’Addio di Criscito: Un Capitano con il Cuore Rossoblù

Domenico Criscito ha sempre rappresentato una delle colonne portanti della difesa del Genoa, con una carriera che lo ha visto protagonista in numerose stagioni della Serie A. Il difensore, che ha indossato la maglia rossoblù in diverse occasioni, ha vissuto momenti di grande gioia ma anche periodi difficili. Ma, nonostante tutto, il suo attaccamento al Genoa è sempre stato incrollabile. In vista della sua ultima stagione con il club, Criscito ha voluto esprimere il suo impegno per il finale di carriera: «La maglia del Genoa va onorata, non c’è spazio per le emozioni, bisogna pensare solo a dare tutto per questa squadra».

Il Messaggio di Criscito al Genoa e ai Tifosi

Il capitano rossoblù ha voluto anche ringraziare i tifosi del Genoa per l’affetto ricevuto nel corso degli anni. «Il legame con i tifosi è qualcosa che va oltre il calcio. Siamo una grande famiglia e questo legame mi ha dato sempre una forza incredibile», ha detto Criscito. Nonostante il suo imminente addio al calcio giocato, il difensore ha ribadito di voler chiudere la sua carriera con dignità e professionalità, dando il massimo fino all’ultimo minuto.

Il Genoa sta attraversando una fase importante della sua stagione e Criscito, pur essendo vicino alla fine della sua carriera, ha un ruolo cruciale nello spogliatoio. Il suo esempio di dedizione e spirito di sacrificio è fondamentale per il gruppo, soprattutto per i giocatori più giovani, che possono imparare molto da un leader come lui.

Un Capitano che Non Dimentica

Criscito ha dato tanto al Genoa e ai suoi tifosi, ed è certo che il suo nome rimarrà nella storia del club. Nonostante l’emozione per il suo addio, il difensore ha ribadito che, per lui, il lavoro e la responsabilità di onorare la maglia sono le priorità. Il capitano, infatti, ha sempre preferito parlare con i fatti, sul campo, piuttosto che cedere alle emozioni. La sua eredità sarà difficile da eguagliare, ma il Genoa potrà sempre contare sul ricordo di un grande campione che ha dato tutto per la sua squadra.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A