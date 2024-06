Criscitiello: «Inter ANCORA favorita per lo scudetto, su Juve e Napoli dico QUESTO»

Le parole di Michele Criscitiello, direttore si SportItalia, sulle griglie per il prossimo campionato di Serie A

Michele Criscitiello bel suo editoriale per Sportialia ha parlato del prossimo campionato di Serie A.

JUVE – «Dopo il nuovo allenatore dovrà fare almeno 5 colpi, 3 cessioni e dovrà fare un miracolo per costruire una Juventus pronta subito per almeno provare a vincere lo scudetto. Adesso, al suo fianco, ha anche gli uomini giusti che prima erano rimasti sotto sequestro di De Laurentiis. Chi conosce il Direttore della Juve parla di un Giuntoli scatenato, sul pezzo, euforico e che vuole lasciare il segno. Sta costruendo, nei limiti del budget, una grande squadra che possa essere duttile e pronta per il gioco di Thiago Motta».

INTER E NAPOLI – «Ovviamente l’Inter è nettamente favorita, ha basi solide e non deve ricostruire dalle macerie di Allegri. Il Napoli con Conte fa paura a tutti e il Milan quest’anno ha margini di errori pari allo zero. Le romane non le consideriamo per lo scudetto».