Criscitiello ATTACCA dopo Spagna Italia: «Certi giocatori sono INDECENTI. Soprattutto QUELLI»

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha voluto parlare di Spagna Italia non risparmiando nessuno.

CRISCITIELLO – «Nazionale mediocre, abbiamo fatto ridere in mondovisione. Il calcio italiano è pessimo: Di Lorenzo che è uomo mercato, indecente, Calafiori uomo mercato, non si può vedere. Quella spocchia in conferenza stampa è stata un boomerang. Si è salvato solo Donnarumma. Barella irriconoscibile, Calafiori è sopravvalutato».