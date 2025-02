Criscitiello contro Theo Hernandez: «Viene sempre giustificato, soprattutto per quella cosa. Deve andare via!» - Calcio News 24

Milan Feyenoord, Criscitiello attacca Theo Hernandez: il suo giudizio contro il terzino del Milan. Ecco le ultime notizie sui rossoneri

Il Milan, ieri sera, è uscita clamorosamente dalla Champions League contro il Feyenoord. Michele Criscitiello – a Sportitalia – ha attaccato Theo Hernandez anche per i suoi capelli.

«Una società presente, seria, non consente ad un plurimiliardario di andare in campo con i capelli rosa. Uno che è già ammonito si mette a fare una simulazione Ibrahimovic lo giustifica quali. Theo Hernandez deve andare via dal Milan».