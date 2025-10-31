Marsiglia in crisi? De Zerbi non si nasconde in conferenza stampa: «Non mi offendono le critiche. È il punto più basso, ma…»

De Zerbi non si nasconde. Il tecnico dell’Olympique Marsiglia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Auxerre. L’analisi del momento

L’Olympique Marsiglia attraversa una fase complicata. Dopo due partite senza vittorie in Ligue 1 e la sconfitta contro lo Sporting CP in Champions League, l’ambiente francese chiede risposte a Roberto De Zerbi, chiamato a rilanciare una squadra in difficoltà e con un’infermeria sempre più piena. Alla vigilia della gara contro l’Auxerre, il tecnico bresciano ha analizzato con lucidità la situazione, tra autocritica, fiducia e spirito di reazione.

LE CRITICHE E I PROBLEMI DIFENSIVI – «Non mi offendono le critiche. Vermereen e Greenwood sono giovani, devono crescere anche nella fase difensiva. Abbiamo subito troppi gol, ma stiamo lavorando nel modo giusto per uscirne».

LE ASSENZE E IL MOMENTO DIFFICILE – «È il punto più basso del nostro periodo. Avere sette o otto giocatori fuori è un problema serio. In una stagione ci sono momenti così: dobbiamo restare uniti e giocare ogni partita come una finale».

L’APPELLO ALLA REAZIONE – «Dobbiamo reagire mentalmente. Se restiamo compatti, possiamo tornare a vincere cinque, sei o sette partite di fila».

