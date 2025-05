Cristante Como, trattativa ben impostata. L'indiscrezione potrebbe indurre a quel particolare scenario - Calcio News 24

Cristante Como, trattativa impostata per riuscire ad arrivare alla fatidica fumata bianca per il centrocampista della Roma. L’indiscrezione

La Roma è ancora in piena corsa per un posto in Champions League, ma per Bryan Cristante potrebbe essere l’ultima volata con la maglia giallorossa. Il centrocampista classe 1995, arrivato nella Capitale nel 2018 dall’Atalanta, potrebbe infatti concludere la sua avventura romanista al termine della stagione.

In sei anni con la Roma, Cristante ha totalizzato 317 presenze e 19 gol, l’ultimo dei quali messo a segno contro il Milan in un match cruciale per la corsa europea. Una rete importante, che ha blindato il successo giallorosso e confermato l’utilità del centrocampista nel sistema di gioco dei suoi allenatori. Ma mentre si prepara alla sfida con il Torino per chiudere al meglio la stagione, il suo futuro è già oggetto di discussione.

Il Como, neopromosso e autore di una sorprendente stagione chiusa al decimo posto in Serie A, sta cercando profili di esperienza per consolidarsi nella massima categoria. E proprio Cristante è uno dei nomi che la dirigenza lariana, guidata da Cesc Fabregas, ha cerchiato in rosso. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il club lombardo avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore, il cui contratto con la Roma scade nel 2027.

Cristante, attualmente uno dei 15 giocatori più presenti nella storia del club capitolino, ha disputato 37 partite in questa stagione tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, mettendo a segno 4 reti. Impiegato con continuità da De Rossi, Juric e Ranieri, il centrocampista potrebbe rappresentare un colpo di spessore per il progetto ambizioso del Como. La decisione finale, però, arriverà solo a stagione conclusa.