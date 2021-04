Cristante critico: «Dovevamo abbassarci di più e mantenere il risultato...»

Anche Bryan Cristante si è soffermato a fine gara ai microfoni di Sky Sport per commentare la disastrosa sconfitta della Roma a Manchester

Non manca l’autocritica nelle parole di Cristante al termine della semifinale d’andata di Europa League tra Manchester United e Roma. Ecco le sue parole rilasciate a Sky Sport:

«In queste partite non puoi concedere niente, abbiamo sbagliato perché non possiamo buttare via tutto quello di buono fatto. Non c’è niente da salvare. Non siamo stati bravi a restare compatti, dovevamo abbassarci di più e provare a mantenere il risultato. Invece abbiamo provato a recuperare e vincere, abbiamo sbagliato».