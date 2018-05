Cristante, la Roma sorpassa tutti. Monchi punta anche Arslan

Per Cristante Roma avanti su Juventus e Lazio. Monchi ha anche altri colpi in canna, come Arslan e (forse) la cessione di Gonalons

La Roma ha messo la freccia sulla Juventus e sulla Lazio, adesso Bryan Cristante è molto più vicino di quanto si pensava fino a pochi giorni fa. Il giovane dell’Atalanta è un chiodo fisso per molte squadre di Serie A e si pensava a una mega asta tra le pretendenti, ma sembra che la Roma abbia staccato le concorrenti. Sono ancora informazioni sommarie, dato che Monchi non ha chiuso con i nerazzurri, ma da Trigoria filtra ottimismo per la trattativa. Lunedì Monchi ha parlato con Giuseppe Riso, agente di Cristante, e martedì Roma e Atalanta hanno discusso del possibile affare in Lega. Le basi per riuscire a portare il friulano alla corte di Eusebio Di Francesco ci sono, si può chiudere a venticinque milioni di euro più cinque milioni di bonus. Il mercato non è iniziato, ma lo sprint della Roma è stato importante e Juve e Lazio sono rimaste al palo.

Monchi non segue solamente Cristante. La Roma ha anche altre trattative in ballo. Si sa di Ante Coric, per il quale si aspetta solo il via libera dalla Dinamo Zagabria per chiudere, così come di Justin Kluivert dell’Ajax per l’attacco. Una novità è il tedesco Tolgay Arslan: ha origini turche e gioca a Istanbul col Besiktas, è un centrocampista di ordine e gioca come playmaker, costa dodici milioni di euro e sembra un affare importante. Arslan è balzato in cima alla lista soprattutto per la sostenibilità economica, ma è chiaro che un suo arrivo porterebbe via da Roma uno come Maxime Gonalons. Il francese e Gerson paiono ormai destinati a partire, anche se Gonalons ha più possibilità di rimanere rispetto al compagno brasiliano. In attesa dell’apertura vera e propria delle trattative, la Roma si muove già con decisione.