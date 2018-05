Dopo Coric la Roma pensa a Johansson e Kluivert

Ante Coric sarà un nuovo giocatore della Roma: la Dinamo Zagabria ha accettato l’offerta di 7 milioni presentata dai giallorossi

Primo colpo in entrata per la Roma di James Pallotta. I giallorossi, infatti, stanno per mettere la mani sul gioiello della nazionale croata Ante Coric: trovato l’accordo con la Dinamo Zagabria per il trequartista 21enne, manca solo l’annuncio dopo il via libera del club. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport“ la Dinamo Zagabria ha accettato l’offerta da 7 milioni di euro presentata dalla dirigenza giallorossa.

Ma iBuone notizie arrivano dal giovane portiere Marko Johansson, 19enne del Malmoe, è sempre nella lista degli acquisti di Monchi ed ora sembra più vicino. Il talento svedese potrebbe essere girato in prestito al Genoa, per poter monetizzare invece con la cessione di Skorupski. Per quanto riguarda l’attacco resta invece vivo l’interesse nei confronti di Justin Kluivert, figlio dell’ex centravanti del Milan Patrick, attualmente in scadenza di contratto: su di lui però la concorrenza è agguerrita.