Il centrocampista dell’Atalanta, Bryan Cristante, è finito nel mirino di Inter, Roma, Juventus, Napoli, Lazio ed Everton

Tutti pazzi per Cristante! Il centrocampista classe 1995 dell’Atalanta ha disputato una grande stagione, realizzando più di 10 gol in stagione tra campionato e coppe ed è pronto al grande salto. L’Atalanta lo ha riscattato dal Benfica per 4 milioni di euro e ora, secondo Tuttosport, è pronta a scatenarsi una vera e propria asta per il tuttocampista scuola Milan. Sono tanti i club che hanno messo nel mirino il centrocampista della Dea.

Inter, Roma, Juventus, Napoli, Lazio ed Everton sono in fila per il calciatore dell’Atalanta. La Dea chiede 25-30 milioni di euro per lasciarlo andare. Nelle prossime settimane si conoscerà il suo futuro ma tutto lascia credere che il futuro sarà lontano da Bergamo. Gasperini lo ha fatto rinascere ma le strade di Bryan e della Dea sono destinate a separarsi. Inter, Roma, Juventus, Napoli, Lazio ed Everton sono disposte a trovare una nuova casa a Cristante.