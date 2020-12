Cristiano Ronaldo atteso alla Continassa: ecco il programma per il rientro

Cristiano Ronaldo atteso alla Continassa: il programma per il rientro di CR7 dopo il Globe Soccer Awards di Dubai

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto chiarezza sull’iter che dovrà seguire Cristiano Ronaldo prima di rientrare insieme ai compagni alla Continassa. Lui e Rabiot sono stati gli assenti di ieri al ritorno in campo per l’allenamento.

CR7, premiato domenica a Dubai ai Globe Soccer Awards, rientrerà a Torino e seguirà il protocollo federale. Dovrà stare in isolamento, si legge, ed effettuare i due tamponi previsti. Potrà riaggregarsi alla squadra solo dopo aver ricevuto gli esiti: mercoledì, dunque, dovrebbe essere il primo giorno di lavoro in gruppo completo per i bianconeri.