Patto Champions League Cristiano Ronaldo-Bonucci. Ieri i due si sono incontrati per la prima volta insieme. La Juventus gongola

Chiamatelo patto Champions! Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci si sono allenati ieri insieme, per la prima volta, alla Continassa. Il difensore centrale ha lasciato il ritiro americano del Milan ed è tornato in Italia per le visite mediche di rito con la Juventus. Il giocatore ha firmato con i bianconeri fino al 2023 e si appresta ad iniziare la sua seconda avventura alla Juve. Secondo La Gazzetta dello Sport ieri sarebbe stato siglato una sorta di patto Champions tra il duo Cristiano Ronaldo-Bonucci. L’ultima volta che i due si sono incrociati in campo ha segnato la fine dell’avventura bianconera di Leo alla Juve: Cardiff, 3 giugno 2017.

Bonucci condivide con CR7 la stessa filosofia: lavoro e sudore. Il difensore ha consigliato al portoghese il ristorante per la prima uscita mondana torinese. Cristiano ha cenato con Georgina al ristorante stellato la ‘Credenza’ di San Michele Canavese e sembra aver gradito molto la ricciola di fondale con pomodorini, olio e basilico e si è concesso un goccio di Barbaresco. Lui e LB19 saranno la spina dorsale della nuova Juventus che punta alla Champions League: CR7 ha scelto la Juve per tornare sul tetto d’Europa con una squadra meno abituata del Real a stare a certe altitudini, Leo è tornato per assaporare il gusto della vetta europea. Nasce la nuova Juve targata LB19 e CR7, nasce il patto Champions per la Juve.