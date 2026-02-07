Cristiano Ronaldo in rotta con l’Al Nassr! Clamoroso ritorno in quel club? Ecco cosa può succedere

Cristiano Ronaldo, tensione alle stelle con l’Al Nassr: si apre lo scenario clamoroso di un possibile ritorno in un vecchio club

Un terzo, storico ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United appare ormai improbabile, nonostante la rottura pubblica tra il portoghese e la Saudi Pro League. Footballtransfers scrive che i Red Devils hanno chiarito la loro posizione: non sono interessati a riportare CR7 a Old Trafford.



Ronaldo si trova attualmente al centro di una disputa con il campionato saudita, tanto da aver saltato le ultime due partite dell’Al Nassr in una sorta di sciopero. L’ex stella di Real Madrid e Juventus ritiene che la sua squadra non abbia ricevuto lo stesso sostegno sul mercato rispetto agli altri club controllati dal fondo sovrano PIF, partendo svantaggiata nella corsa ai titoli. In particolare, il passaggio di Karim Benzema ai rivali dell’Al Hilal sembra essere stato il catalizzatore del suo malcontento, aggravato dalla sospensione di alcune figure chiave dietro le quinte dell’Al Nassr.



Sebbene Ronaldo non sia ufficialmente sul mercato, nel suo contratto (in scadenza tra un anno) esiste una clausola rescissoria da 50 milioni di euro che dovrebbe essere attivata per un addio estivo.



Con lo United fuori dai giochi, le voci su un possibile ritorno allo Sporting Lisbona prendono quota come opzione più probabile, mentre MLS e Qatar restano sullo sfondo come potenziali destinazioni.



Dal punto di vista prettamente calcistico, il valore stimato di Ronaldo (ETV) è oggi di circa 10,4 milioni di euro, ben lontano dalla cifra della clausola. Tuttavia, il portoghese resta una figura unica in termini di marketing e visibilità globale: il suo impatto non si misura solo in termini sportivi, motivo per cui percepisce ancora uno stipendio record dalla Saudi Pro League.

