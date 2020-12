Messi-Ronaldo: cosa è emerso dal duello al Camp Nou in Barcellona-Juve

Ronaldo Messi in un lato inedito: cosa è emerso nella notte del Camp Nou nel match tra Barcellona e Juve di Champions League

Due rintocchi su calcio di rigore accompagnati dal consueto ‘Siuuu’ di rito per un Camp Nou che si è inginocchiato ai piedi di Cristiano Ronaldo. La sfida nella sfida di Barcellona-Juve contro Messi ha sorriso al fuoriclasse portoghese, che si è preso la sua rivincita dopo aver saltato la gara d’andata. Ma non chiamateli rivali: «La gente parla della rivalità, ma per me è un grande privilegio» ha dichiarato CR7. I riflettori erano puntati tutti sul testa a testa (ritrovato) tra i due marziani, che tra Liga e Palloni d’Oro hanno scritto la storia dell’ultimo decennio, ma in Champions League avevano e hanno ancora un conto in sospeso…

Barcellona-Juve, il pre-partita tra Messi e Ronaldo

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo protagonisti già nel pre-partita, dove i commenti su chi potrebbe essere decisivo si sprecano. Dalle previsioni e sensazioni, poi rivelatesi sbagliate, di Costacurta: «Dal punto di vista dell’arrivo allo stadio, Messi aveva una faccia molto rilassata. Ronaldo invece sembra sempre un po’ più teso» all’analisi lucida e tecnica di Fabio Capello: «Sono giocatori che hanno valori completamente diversi. Quando dribbla, Messi ha sempre la palla attaccata al piede, Ronaldo invece dribbla in velocità: Messi è il genio, la fantasia, Ronaldo, ha meno fantasia, ma si è creato apposta per fare gol e sfruttare occasioni».

Ma se dovesse scegliere Paratici tra Messi e Ronaldo, su chi cadrebbe la sua preferenza? «Sono due giocatori che hanno fatto la storia del calcio, vincendo gli ultimi 11 palloni d’oro. Io dico Ronaldo perché gioca nella nostra squadra e poi gli vogliamo bene. Sono entrambi grandissimi campioni. Abbiamo la fortuna e il privilegio di averlo in squadra».

