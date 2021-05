Cristiano Ronaldo, nuova disavventura in Portogallo: cosa è successo

Cristiano Ronaldo è costretto a demolire la veranda dell’attico milionario di Lisbona: ecco cosa è successo

Guai non legati al calcio per Cristiano Ronaldo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il campione portoghese della Juventus è costretto a demolire la veranda dell’attico lussuosissimo acquistato a Lisbona.

Il motivo sarebbe l’abusivismo di questa veranda che non rientra nel progetto firmato dall’architetto Josè Mateus. Un intoppo dunque di vita quotidiana per il portoghese che è tornato a casa dopo la gara (non giocata) contro il Bologna.