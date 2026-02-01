Calcio Estero
Cristiano Ronaldo out nella prossima gara dell’Al‑Nassr: esclusione non legata a problemi fisici o gestione dei carichi
Cristiano Ronaldo, salta il prossimo match dell’Al‑Nassr: il club precisa che non è una scelta legata alla condizione atletica
L’Al‑Nassr dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo nella sfida di domani contro l’Al Riyadh. La notizia del forfait arriva da Fabrizio Romano, che chiarisce come l’assenza del portoghese non sia legata a problemi fisici, infortuni o gestione del carico di lavoro. Una defezione pesante per la squadra di Jorge Jesus, impegnata nella rincorsa all’Al‑Hilal di Simone Inzaghi: dopo 18 giornate, l’Al‑Nassr è secondo con 43 punti, a tre lunghezze dalla vetta.
Ronaldo è stato finora un punto fermo del 4‑2‑3‑1 di Jesus, agendo da riferimento centrale davanti al trio di trequartisti. In campionato ha disputato tutte le partite, sempre da titolare, mettendo a segno 17 gol in 18 presenze. Numeri che testimoniano il suo impatto e rendono ancora più significativa la sua assenza nella prossima gara.
Senza CR7, l’allenatore dovrà ridisegnare l’attacco, ma le alternative non mancano. Joao Felix e Sadio Mané rappresentano le opzioni più naturali per il ruolo di punta, mentre Kingsley Coman e il brasiliano Angelo offrono soluzioni aggiuntive, potendo essere adattati anche come esterni offensivi. Una scelta non semplice, ma necessaria per mantenere il ritmo nella corsa al titolo.
