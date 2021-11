Ronaldo saluta Solskjaer: «Buona fortuna amico mio, te lo meriti» – FOTO

Cristiano Ronaldo, tramite i suoi profili social ufficiali, ha voluto salutare Ole Solskjaer, ieri esonerato dalla guida dello United

Ole Gunnar Solskjaer non è più l’allenatore del Manchester United. Cristiano Ronaldo, tramite i suoi profili social ufficiali, ha salutato il suo ex compagno di squadra ed ex tecnico.

«È stato il mio attaccante quando sono arrivato all’Old Trafford ed è stato il mio allenatore da quando sono tornato al Manchester United. Ma soprattutto, Ole è un essere umano eccezionale. Gli auguro il meglio per tutto ciò che la sua vita gli riserverà. Buona fortuna amico mio! Te lo meriti!» il suo messaggio.