Cristiano Ronaldo raggiunge Ali Daei: miglior marcatore con le Nazionali

Cristiano Ronaldo raggiunge Ali Daei con il secondo rigore segnato contro la Francia: miglior marcatore con le Nazionali

Cristiano Ronaldo aggiunge un altro record alla già lunga lista dei primati conquistati e battuti. Con il rigore segnato alla Francia nel secondo tempo della gara di Euro 2020, il portoghese raggiunge Ali Daei a quota 109 con le nazionali, diventando dunque il miglior marcatore insieme all’iraniano.

Record su record per lui che si staglia in vetta ad ogni classifica con 21 gol tra Europei e Mondiali, come nessuno mai.