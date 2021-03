Cristiano Ronaldo rifiuta l’intervista post partita: «Non parlo». L’attaccante della Juventus ha scelto di non rilasciare dichiarazioni

Cristiano Ronaldo ha deciso di non parlare dopo Cagliari-Juventus. Al triplice fischio l’addetto stampa bianconero lo ha avvicinato per invitarlo a rilasciare una dichiarazione da campo ai microfoni di Sky Sport.

Il portoghese ha fatto ampi cenni di non voler proferir parole. «Non parlo», è il labiale chiaro immortalato dalle immagini televisive dopo le critiche e l’esultanza polemica in seguito al terzo gol.