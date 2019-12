Cristiano Ronaldo: «Segreti? Dedicare il 70% della vita al calcio»

Cristiano Ronaldo sulla sua carriera: «Non esistono segreti né miracoli, bisogna solo dedicare tutta la vita al calcio»

Cristiano Ronaldo ha parlato a tutto tondo della sua carriera durante la Dubai International Sport Conference. Così il portoghese:

«Non esistono né segreti né miracoli. L’aver vinto in ogni squadra in cui sono stato non è una coincidenza, quando sei un campione vinci sempre. Senza lavoro, dedizione e passione per ciò che fai non potresti avere questo palmarés».

SACRIFICI – «Devi sacrificarti e dedicare il 70% della tua vita al calcio, a curare e a conoscere il tuo corpo: preparazione fisica, alimentazione, recupero… Non tutti gli sportivi sono disposti a farlo, lo dico senza polemiche».

FUTURO – «Ho fiducia nel fatto che il 2020 sia un anno eccellente come lo sono stati gli ultimi. La verità è che io non ho vissuto anni brutti, ma questo perché mi preparo sempre al meglio».