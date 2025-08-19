Cristiano Ronaldo si guadagna la finale di Supercoppa Araba, ma il protagonista assoluto è stato un ex Milan. Decide Joao Felix, l'Al-Nassr vince 2-1 sull'Al-Ittihad - Calcio News 24

Cristiano Ronaldo si guadagna alla grande la finale di Supercoppa Araba. L’ennesima impresa

La prima semifinale della Supercoppa araba, disputata a Hong Kong, ha espresso un verdetto a sorpresa. Non perché abbia vinto l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo sui campioni in carica dell’Al-Ittihad, ribaltando le gerarchie maturate nello scorso campionato, ma perché la squadra di Jorge Jesus ha avuto la meglio su quella di Laurent Blanc giocando un tempo e mezzo in inferiorità numerica.

Ecco cosa è successo. La gara si accende subito: l’Al-Nassr va avanti al decimo minuto grazie a una combinazione perfetta: inserimento da sinistra di Marcelo Brozovic, palla in mezzo per la girata al volo di Mané che va a bersaglio anche per la reattività non propriamente perfetta del portiere Yousef. Cinque minuti e arriva l’1-1: ottimo il taglio in profondità di Moussa Diaby, che regala a Bergwijn il più comodo dei palloni da mettere in porta. La svolta si ha poco dopo, quando un effervescente Mané va a colpire con una tacchettata il portiere avversario: la decisione del Var è sacrosanta, il rosso è doveroso.

In 11 contro 10 sono i gialloblu ad esaltarsi. Non patiscono l’uomo in meno, si confermano meglio organizzati, propongono un Simakan che giganteggia in difesa. Gli effetti si vedono nella ripresa, quando di fatto non corrono rischi e fanno maturare la differenza (di valori? Di condizione? Vedremo nel corso della stagione). In cattedra sale Joao Felix.

L’ex Milan entra come protagonista dei tre episodi decisivi. Al 62′ approfitta dell’assist di Cristiano Ronaldo, che va via in profondità, buca la difesa altissima e regala la rete al compagno. Gol annullato e poi “salvato”, il fuorigioco non c’è. Poco dopo, parti rovesciate: Joao Felix colpisce con un destro chirurgico, ma un precedente fallo di CR7 viene scovato dal Var e rende la giocata inutile: il pestone nei confronti di Fabinho, in effetti, è visibile. Infine, ancora Joao Felix colpisce un palo dopo avere aggirato il portiere. Che l’Arabia Saudita riesca a rivalutare un indubbio talento?