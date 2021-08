Croazia, i convocati per le qualificazioni Mondiali: punito Rebic

La Croazia ha diramato la lista dei convocati per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022. Presenti Brozovic, Perisic e Pasalic. Punito Rebic

La Croazia ha diramato la lista dei convocati per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022. Presenti Marcelo Brozovic, Ivan Perisic e Mario Pasalic. Punito Ante Rebic per alcune critiche rivolte al commissario tecnico.

Portieri: Livakovic, Sluga, Ivusic

Difensori: Vida, Lovren, Barisic, Caleta-Car, Juranovic, Uremovic, Gvardiol, Skoric, Sosa

Centrocampisti: Modric, Kovacic, Brozovic, Pasalic, Vlasic, Ivanusec, Moro

Attaccanti: Perisic, Kramaric, Orsic, Budimir, Livaja, Colak